AKSA SÜPER LİG 9. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper ligin 9. Haftası pazartesi akşamı oynanan T. H Dumlupınar – Karşıyaka maçıyla tamamlanırken, zirve mücadelesi iyice kızıştı.

Ligin zirvesinde yer alan Cihangir takımının Yeşilova deplasmanından mağlup ayrılması, takipçisi Doğan T.Birliği’nin ise evinde Lefke’ye yenilmesi sonrasında haftayı galibiyetle kapatan Mağusa Türk Gücü ile Miracle Değirmenlik takımlarını yeniden zirve yarışının içine soktu.

Ligin ilk haftasında takipçisi Doğan T. Birliği’ne yenilmesi sonrasında 7 hafta puan kaybı yaşamayarak zirveye yerleşen Cihangir’in A. Yeşilova deplasmanından mağlup ayrılması sürpriz bir sonuç olarak değerlendirilirken, 6 aylık hak mahrumiyeti cezası sona eren Cihangir Teknik Direktörü Toygar Davulcu’ya da kötü bir sürpriz oldu.

Doğan Türk Birliği ise konuk ettiği 3. sıradaki Lefke’ye mağlup olarak liderlik şansın teptiği 9. Haftanın kârlısı Gençlik Gücü deplasmanından galip ayrılan Mağusa Türk Gücü oldu.

Alt sıralarda ise haftanın kârlı takımı birebir rakiplerinden olan Karşıyaka’yı farklı mağlup eden T. H. Dumlupınar takımı oldu. Göçmenköy takımı ise yeni teknik direktörü ile üst üste 2. Maçını kazanarak yukarıya tırmanışa geçti.

Süper Ligin 9. Haftasında oynanan 8 maçta beraberlik çıkmazken, 4 maçı ev sahipleri 4 maçı ise deplasman takımları kazandı.

Bu hafta kale ağları 26 kez havalanarak maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkılırken, en farklı galibiyeti T. H Dumlupınar 5-1’lik skorla aldı.

Gol krallığı yarışında 9 golle Lefke’den Fourmy, haftayı golsüz geçmesine karşın liderliğini korurken onu 8 golle Cihangir’den Babacar ile 7 gollü Muhittin takip ediyor.

Bu haftaki maçlarda toplam 33 sarı kart ve 1 kırmızı kart gösterilirken, sezonun şu ana kadarki en az kart gösterilen haftası oldu.

Haftanın Takımı: A. Yeşilova

Konuk ettiği Süper Lig lideri Cihangir karşısında geriye düşmesine karşın oyundan kopmayarak maçın sonuna kadar dirençli bir oyun sergileyen Yeşilova takımı rakibinin 7 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı ve haftalardan sonra kazanarak kendine geldi

Haftanın Futbolcusu: Erhun Öztümer (Mağusa Türk Gücü)

Mağusa Türk Gücü’ne büyük güç katan kaptan Erhun Öztümer, China Bazaar Gençlik Gücü karşısında iyi futbolunu 2 harika golle süsleyip, galibiyetin gelmesine büyük katkı koydu

Haftanın Teknik Direktörü: Çağan Çerkez (Lefke)

Lefke takımının genç teknik direktörü Çağan Çerkez, zorlu Doğan Türk Birliği deplasmanında takımını iyi organize ederek, rakibine gol şansı tanımayarak sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi

Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Gönyeli – Mesarya)

Tecrübeli hakemlerimizden Fehim Dayı, haftanın zorlu maçlarından olan farklı hedeflerdeki Gönyeliile Mesarya arasında oynanan maçı ekibiyle uyum çerçevesinde başarıyla yönetti

Haftanın Kare Ası

Hasan(Değirmenlik) Bilal (Göçmenköy) Oba (Mesarya) Aminu (M.Değirmenlik)

Haftanın Onbiri:

İrfan (Lefke), Zihni (MTG), Mevlüt (Göçmenköy) Okan (Mesarya) Mejdi (Alsancak Yeşilova) Tuğra (Esentepe) Razak (MTG) Mustafa Süzgen (Lefke) Berk Büyükkal (Dumlupınar) Hikmet (Dumlupınar) Kouassi (Lefke)

AKSA Süper Lig 9. Hafta sonuçları

CB Gençlik Gücü-Mağusa T.Gücü: 0 – 2

Gönyeli-Mesarya: 1 – 2

M.Değirmenlik-Çetinkaya : 3 – 0

A.Yeşilova-Cihangir: 3 – 2

Doğan T.Birliği-Lefke: 0 – 1

Esentepe-DND G.Birliği: 2 – 1

Yenicami-Göçmenköy: 1 – 2

TH Dumlupınar-Karşıyaka: 5 – 1

AKSA Süper Lig 10. Hafta programı

Lefke-Gönyeli

Mesarya – M.Değirmenlik

Karşıyaka – Yenicami

Mağusa Türk Gücü – A . Yeşilova

Cihangir – T. H. Dumlupınar

Göçmenköy – Esentepe

Çetinkaya – C. B. Gençlik Gücü

DND Gençler Birliği – Doğan T. Birliği

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

