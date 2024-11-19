Sporting Lizbon'da başarılı olan ve dikkatleri çeken RubenAmorim'i takımın başına getiren Manchester United'ta kadro değişimi hızlı olabilir.

RubenAmorim'in ilk icraati takımdan göndermeyi düşündüğü oyuncuları seçmek olacak.

MANCHESTER UNITED'TA 7 İSMİN BİLETİ KESİLİYOR

İngiliz basınından Mirror'un haberine göre RubenAmorim, gelir gelmez yedi oyuncunun biletini kesti.

Transfer oldukları günden bu yana performansları ile tartışılan ve yüksek maliyetli olan isimler Antony, Casemiro, JonnyEvans, TyrellMalacia, Christian Eriksen, Victor Lindelöf ve Harry Maguire ile yolların ayrılabileceğini Amorim yönetime iletti.