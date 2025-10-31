Genç yaşta hayatını kaybeden Mustafa Kızılyürek anısına, geleneksel hale getirilecek tavla turnuvası düzenlenecek.

Turnuva Mustafa Kızılyürek’in anısına Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına Akçay Spor Kulübü’nde 8 Kasım Cumartesi günü saat 16:00’da düzenlenecek

1. Geleneksel Mustafa Kızılyürek Tavla Anı Turnuvası ile ilgili olarak Mustafa Kızılyürek’in ailesinden yapılan açıklamada “Zarları bu kez O’nun hatırası için atıyoruz. Hem O’nu anmak hem de hatırasını yaşatmak için Anma Gecesi & 1. Geleneksel Tavla Turnuvası’na tüm sevenleri davetlidir.” ifadeleri kullanıldı.