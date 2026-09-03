Daha önce 2 Eylül tarihinde sona ereceği duyurulan 2026 yılı zahire alımlarının, üreticilerden gelen talep doğrultusunda 7 Eylül Pazartesi mesai bitimine kadar uzatıldığı bildirildi.



Toprak Ürünleri Kurumu’ndan (TÜK) yapılan duyuruda, elinde yemlik arpa, arpa tohumluğu, buğday ve buğday tohumluğu bulunan üreticilerin, ürünlerini 7 Eylül Pazartesi mesai bitimine kadar TÜK’e teslim etmeleri gerektiği belirtildi.