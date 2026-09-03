Çevre ve Ekoloji Platformu, Gazimağusa'da "ekolojik, tarihi ve kültürel değerleri tehdit edecek yeni marina projesinden vazgeçilmesini" istedi.

35 sivil toplum kuruluşundan oluşan Platform çağrısında, “Lagünü (adacıklar) değil, mevcut limanı marinaya dönüştürelim.” denildi.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından, Gazimağusa Laguna bölgesinde planlanan marina projesiyle ilgili olarak, Bakanlık ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın çağrısıyla Gazimağusa Belediyesi’nde bir toplantı gerçekleştirildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya; Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Bakanlık Müdürü, Turizm Planlama Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Şehir Planlama Dairesi müdürleri, projeye danışmanlık yapan Prof. Dr. Tahir Çelik ile sivil toplum örgütlerinden MAKAMER, MASTOP, Yeşil Barış Hareketi, Şehir Plancıları Odası, Mağusa Sur-içi Derneği, KUŞKOR, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu temsilcileri katıldı.

Açıklamada, proje danışmanı Prof. Dr. Tahir Çelik’in toplantıda projenin Gazimağusa’ya önemli katkılar sağlayacağı, “yap işlet devret” modeliyle projenin hazırlanması ve uygulanması gibi konuların yüklenici firma tarafından yürütüleceğini söylediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, proje danışmanı Çelik’in, Bakanlığın proje için iki kez ihaleye çıktığını ancak herhangi bir teklif yapılmadığını ifade ettiği belirtildi.

STÖ temsilcilerinin 11 Mayıs tarihinde aynı salonda DAÜ öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Burak Ali Çiçek’in “Gazimağusa Lagün Sulak Alanının Ekolojik Önemi” konusundaki seminerinin ardından 35 sivil toplum örgütü tarafından okunan basın bildirisinin yok hükmünde sayıldığı kaydedilen açıklamada, 11 Mayıs tarihli basın bildirisinin aynen geçerli olduğu belirtildi.

- STÖ temsilcilerinin eleştiri ve önerileri

Açıklamada, STÖ temsilcilerinin eleştiri ve önerilerine şöyle yer verildi:

“Proje alanı olarak seçilen alan, lagünleri, resif yapıları, kuş göç yolları ender, endemik ve tehdit altındaki türleriyle ekolojik açıdan son derece hassas bir alan. Aynı zamanda Helenistik döneme ait arkeolojik buluntular nedeniyle tarihi ve kültürel miras niteliği de taşımaktadır. Bu nedenle söz konusun proje bu alanda uygulanamaz. Ülkesel fizik planında Gazimağusa Serbest Limanı’nın kaldırılacağı, yerine Gazimağusa Limanı’nın geliştirileceği, eski limanın da marinaya dönüştürülmesinin sağlanacağı yer almaktadır. Gazimağusa -İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nda ise proje alanı olarak seçilen bölge ile hiçbir yapılaşma kuralı bulunmamaktadır. Ülkenin ve kentlerin sağlıklı gelişmesi için hazırlanmış/hazırlanmakta olan planlar uyarınca böyle bir projenin uygulanması mümkün değildir. Böyle bir projenin büyüklüğü, kapsamı gibi önemli konuların tamamıyla ihaleyi kazanacak olan yüklenici firmanın inisiyatifine bırakılması, Suriçi'nin koruma ve canlandırılması faaliyetlerini önemli ölçüde tehlikeye sokma riski taşımaktadır.”

“Toplantıya katılan STÖ temsilcileri olarak önerimiz, Ülkesel Fizik Planı’nda önerilen Bölge Stratejileri ve Politikaları’nda belirtildiği üzere Serbest Liman, mevcut limanla ilgili gerekli adımların planlanması ve şimdiki ticari limanın marinaya dönüştürülmesi konusunun gündeme alınmasıdır.” ifadelerine yer verilen açıklamada, böyle bir vizyonla Gazimağusa’nın en büyük zenginliği olan surlar ve Suriçi’ni ezen değil, bu değerleri tamamlayan ve kentin markalaşmasına katkı sağlayan bir marinaya kavuşabileceği vurgulandı.