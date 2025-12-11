Anma etkinlikleri, 12–17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlikler yarın saat 19.30’da Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek tasavvuf müziği dinletisi ve sema gösterisiyle başlayacak.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü tarafından, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının katılımıyla ve Türkiye Maarif Vakfı KKTC temsilciliğinin destekleriyle gerçekleştirilecek program, sanat ve maneviyatı buluşturan etkinliklerle katılımcıları ağırlayacak.

Hafta boyunca devam edecek etkinliklerde, farklı şehirlerde ve mekânlarda Mevlânâ’nın sevgi ve hoşgörü mesajlarını yeniden hatırlatacak programlar yer alacak.

Bu kapsamda, 15 Aralık Pazartesi günü saat 19.30’da Güzelyurt’ta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde; 16 Aralık Salı günü saat 15.00’te ise Girne’de Uluslararası Final Üniversitesi’nde tasavvuf müziği dinletileri ve sema gösterileri düzenlenecek.

Kapanış programı, 17 Aralık Çarşamba günü saat 19.30’da Lefkoşa Mevlevîhanesi’nde icra edilecek Şeb-i Arûs töreni ile sona erecek.

Mevlevihanedeki programın öncesinde, Uluslararası Final Üniversitesi’nin desteğiyle Hamit Yalçın tarafından hazırlanan “Semadan Aksedenler” fotoğraf sergisi de yer alacak.

Tüm etkinler halkın katılımına açık ve ücretsiz olup, program hakkında detaylı bilgi almak isteyenler Enstitünün 0 (392) 227 31 79 numaralı telefonundan iletişime geçebilecek.