KTÖS Yürütme Kurulu adına İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Sevgi Erhalaç, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ve Kuzey Kıbrıs'ta otoriter yönetimlerin yol açtığı ağır hak ihlallerinin sürdüğünü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan ilkelerin göz ardı edildiğini savundu.

Erhalaç açıklamasında bildirgenin eğitim hakkına ilişkin maddesine de işaret ederek, herkesin parasız ve eşit eğitim hakkına sahip olduğunun altını çizdi.

Erhalaç açıklamasında ayrıca, Kuzey Kıbrıs’ta öğrencilerin kalabalık sınıflarda ve konteynerlerde eğitime mahkûm edildiğini, altyapı sorunlarına yönelik gerekli çözümlerin üretilmediğini, bu durumun Bildirgenin temel ilkelerinin dikkate alınmadığının açık göstergesi olduğunu ileri sürdü.

Erhalaç, KTÖS’ün insan hakları mücadelesini eğitim hakkını koruyarak, eşit, özgür ve onurlu bireylerin tüm haklarını kullanabildiği bir toplum için kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, “Bunu başarmak zor değildir. Yeter ki İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kılavuzumuz olsun, bizim de mücadele etme gücümüz hiç tükenmesin.” ifadelerini kullandı.