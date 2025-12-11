Gönyeli’ye göletlerden yıllarca akmayan derelerden sular seller geldi.

Bu durumu en az zararla sonlandırmaya çalışan Gönyeli Belediyesi ekipleri kaç gündür uykusuz, soğuk ve suların altında zor şartlarda uğraş veriyor.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun ekiplerle iş başında çekilen fotoğrafı ise insanoğlunun doğa karşısında çaresiz kalabileceğini ama pes etmeden mücadele ile de zararı asgariye indirebileceğinin kanıtı.

Öte yandan tv programcısı Nupelda Karabuğday da Hüseyin Amcaoğlu için sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Seçim döneminde her adayın birçok vaadi vardı. O süreçte programıma konuk aldığımda, yıllardır büyük sıkıntılara yol açan ve sayısız can kaybına neden olan Gönyeli Barınağı’nı özellikle sormuştum. “Belediyecilik sadece insana değil, bölgedeki hayvanlara da sahip çıkmaktır. Seçilmeniz hâlinde bu barınağı yıkıp yerine yeni bir barınak yapacak mısınız?” diye sormuştum.

Hüseyin Amcaoğlu, o gün hiç tereddüt etmeden, “Belediye başkanı olursam ilk işim o ölüm kampını yıkıp yeni bir barınak yapmak olacak” demişti.

Ve sözünü tuttu.

Gerçekten de seçildikten hemen sonra ilk icraatı bu oldu. Dahası, ardından yeniden programıma geldiğinde, “Verdiğim sözü tuttum” diyerek bunu açıkça ifade etti. Kendi adıma söyleyebilirim ki; bugüne kadar Hüseyin Amcaoğlu’nun verdiği bir sözü yerine getirmediğine hiç şahit olmadım — elindeki tüm imkânları sonuna kadar zorlayarak…

Son yaşanan doğal afette de 40 saati aşkın süredir uykusuz, sahada, ekibiyle omuz omuza mücadele eden bir başkan vardı karşımızda. Bu uykulu gözler; büyük emek ve özverinin, memleket sevgisinin yansımasıdır.

Bu nedenle, bu sürecin gerçek kahramanı olduğuna inanıyorum.

Kendisini yürekten tebrik ediyorum.”