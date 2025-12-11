Biyolog Hasan Sarpten, 2010 Gönyeli-Lefkoşa taşkını sonrasında taşkınlar konusunda ülkenin iki yetkin mühendisi Hasan Zaifoğlu ve Bertuğ Akıntuğ tarafından “Gönyeli-Lefkoşa Taşkın Planı” hazırlandığını ve bu planın 2016 yılında yetkili makamlara sunulduğunu hatırlattı.

Sarpten, söz konusu çalışmada milimetrik hesaplarla hangi noktaların su altında kalacağı ve hangi yapıların nasıl sular altında kalacağının ortaya konulduğunu belirtti. Bu çalışmanın basit bir simülasyonunun görselde yer aldığını da kaydetti.

Hazırlanan plan kapsamında Gönyeli ve Kanlıköy göletlerinin derinleştirilmesi gerektiğinin açıkça belirtildiğini aktaran Sarpten, ayrıca dağdan gelecek suyu tutmak için bu iki göletin arkasında uygun bir noktada yapılacak yeni ve daha büyük bir göletin felaketi önleyeceğinin de raporda yer aldığını ifade etti.

Sarpten, bu uyarıların dikkate alınmadığını belirterek, “Şimdi yaşanan zarar ziyanı karşılamaktan çok daha küçük bir bütçeyle bunlar yapılabilirdi. Ne yazık ki, yapılmadı” dedi.

Açıklamasında hükümet yetkililerine de değinen Sarpten, “Bu bir doğal afet, yapacak bir şey yok, yaraları saracağız” diyen yetkililere inanılmaması gerektiğini savundu.