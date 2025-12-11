KTSO tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde bazı üst düzey kamu yöneticilerinin “yolsuzluk ve rüşvet” suçlamasıyla tutuklanması ve mahkemeye çıkarılması ve akabinde birçok iddianın ortaya atılmasından duyulan endişe dile getirildi.

Ülkenin sürekli “yolsuzluk ve rüşvet” olaylarıyla anılmasının güvensiz bir ortam yarattığı ve dışa karşı itibar kaybına neden olduğuna işaret edilen açıklamada, “Henüz ‘sahte diploma’ olayının yankıları ve yarattığı olumsuz ortam devan ederken, bazı kamu görevlilerinin ‘rüşvet’ iddiasıyla anılmasını, ülkemiz adına çok olumsuz ve zarar verici bir durum olarak görmekteyiz.” denildi.

Kamudaki “hantallıktan, ağır bürokrasiden ve liyakatin kaybolması sonucu ortaya çıkan sorunlara” işaret edilen açıklamada, kamu reformunun hayata geçirilmesinin şart olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Siyasi partilerden beklentimiz, popülizm yapmadan, 'oy kaybederim' kaygısı yaşamadan, gerçekçi bir kamu reformunun bir an önce yürürlüğe girmesini sağlamalarıdır. Siyasi kaygılarla ve partizanca yapılan atamaların son bulması için üçlü kararname sistemi derhal kaldırılmalıdır ve liyakat kamu reformunun ana prensibi olmalıdır. Hiçbir kamu görevlisi, vatandaşın veya iş insanlarının kamusal hakkını yerine getirmek için “rüşvet” talep etme cüretinde bulunmamalı, hiçbir vatandaş veya iş insanı yasal hakkını yaptırmak için rüşvet vermek zorunda kalmamalıdır. Bu durumu şiddetle kınıyor, bir daha böyle iddialar duymak veya tanık olmak istemiyoruz. Bu nedenle, yolsuzluk ve rüşvet olaylarının üzerine ciddiyetle gidilmeli, suçlu bulunanlara caydırıcı cezalar verilmelidir. Ülkemiz sanayicisini temsil eden, KKTC’nin ekonomik ve sosyal kalkınması için mücadele veren, bunun için katkı koyan bir sivil toplum örgütü olarak bizler, söz konusu anlamlı mücadelede kamu kurumlarıyla sorunuz ilişkiler çerçevesinde, beraber hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz.”