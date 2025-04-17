Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün bu sezonki performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün'le uzun süredir yeni sözleşme görüşmeleri yürütse de henüz resmi bir sonuç alabilmiş değil.

Yunus Akgün'ün ücretinde ciddi bir iyileştirmeye gitmeyi planlayan Galatasaray, oyuncunun 11 milyon euroluk serbest kalma maddesini de kaldırmayı hedefliyor.

Öte yandan Portekiz basınından Correio da Manha, Benfica'nın Yunus Akgün'ün serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu yazdı.

Yunus Akgün'ün oyun niteliklerinin Di Maria'ya benzetildiği haberde Arjantinli yıldızın sözleşmesinin sezon sonunda noktalanmasıyla birlikte Benfica'dan ayrılacağından bahsedildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkıp 2566 dakika sahada kalan Yunus Akgün, 12 gol ve 9 asistlik skor katkısı verdi.