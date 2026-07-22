Porto Riko açıklarında 74 yıl önce okyanusa düşen uçağı aramaya yönelik ABD merkezli Hava/Deniz Mirası Vakfının (Air/Sea Heritage Foundation) işbirliğiyle başlatılan çalışmalar sonuç verdi.

Kuruluşun internet sitesinden yapılan açıklamada, arama ekiplerinin yıllar süren çalışmalarının ardından 2 Haziran'da uçağın gövdesini ve kuyruğunu yaklaşık 610 metre derinlikte su altı dronuyla tespit ettiği belirtildi.

Enkazın bulunmasında, Porto Riko'da kaza hakkındaki bir duruşmanın kayıtları ve olaya tanık olan ABD Hava Kuvvetleri pilotlarının kaza yerine ilişkin tahminlerinden hazırlanan bir haritanın kilit rol oynadığı kaydedildi.

ABD merkezli Pan American hava yolu şirketine ait Douglas DC-4 tipi uçak 11 Temmuz 1952'de kalkıştan kısa süre sonra okyanusa düşmüş, kaza sonucu 52 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaza, ticari uçuşlarda yolculara güvenlik bilgilendirmesi yapılması zorunluluğunun getirilmesine neden olan tarihi bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçmişti.