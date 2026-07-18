İspanya’nın güneyindeki Sevilla bölgesi yakınlarında yer alan Tomares kasabasında yürütülen rutin altyapı çalışmaları sırasında, Roma İmparatorluğu dönemine ait benzersiz bir hazine gün ışığına çıkarıldı. Park alanında su borusu hattı döşemek amacıyla kanal kazısı yapan belediye işçilerinin tesadüfen ulaştığı keşif, arkeoloji dünyasında son yılların en büyük toplu sikke buluntularından biri olarak kayıtlara geçti.

KURTARMA KAZISI BAŞLATILDI

Edinilen bilgilere göre olay, Tomares’te bulunan El Olivar del Zaudín Parkı’nda meydana geldi. Yüzeyin yaklaşık bir metre derinliğinde çalışma yürüten bir ekskavatörün kepçesi, toprak altındaki sert nesnelere çarptı. İş makinesinin durdurulmasının ardından fiziki inceleme başlatan işçiler, yan yana ve üst üste düzenli biçimde yerleştirilmiş çok sayıda antik kil testiyle (amfora) karşılaştı. Kazı esnasında amforalardan 10 tanesi basınç ve kepçe darbesi nedeniyle hasar görürken, kalan 9 amforanın tamamen korunmuş olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sevilla Arkeoloji Müzesi uzmanları ve yerel kültür yetkilileri, alanı güvenlik çemberine alarak kurtarma kazısı başlattı. Hasar gören amforaların içinden dökülen binlerce sikke, hassas çalışmalarla tasnif edilmek üzere müzeye taşındı.

KULLANILMAMIŞ 'SIFIR' SİKKELER

Sevilla Arkeoloji Müzesi Müdürü Ana Navarro tarafından yapılan resmi açıklamada, amforaların içerisinde bulunan sikkelerin bronz üzerine gümüş kaplama (gümüş sıvama follis) olduğu ve milattan sonra 3. yüzyılın sonu ile 4. yüzyılın başına (M.S. 290 - 310) tarihlendiği belirtildi. Sikkelerin üzerinde Roma İmparatorları I. Konstantin ve Galerius’un büstleri ile dönemin resmi darphane damgaları yer almaktadır.

Uzmanlar, amforalardaki madeni paraların neredeyse hiçbir aşınma veya kullanım izi taşımadığını, basıldıkları darphaneden çıktıkları günkü gibi temiz kaldıklarını ifade etti. Bu durum, paraların tedavüle sokulmadan, doğrudan depolama amacıyla saklandığı tezini güçlendiriyor.

TOPLAM AĞIRLIĞI 600 KİLOGRAMI BULUYOR

Arkeologlar, antik dönemde zeytinyağı taşımak amacıyla üretilen bu amforaların, bu kez ticari emtia yerine para kasası olarak kullanıldığına dikkat çekti. Sikkelerin tuğla ve harçla kamufle edilmiş özel bir zemin bölmesinde bulunması, alanın askeri bir garnizon deposu ya da vergi toplama merkezi olarak kullanılmış olabileceğini gösteriyor.

Tarihçiler, paraların Roma ordusunda görev yapan askerlerin maaşlarını ödemek veya eyalet genelinde toplanan vergileri imparatorluk merkezine göndermek üzere biriktirilmiş olabileceğini, ancak bölgede yaşanan olası bir iç karışıklık ya da saldırı nedeniyle toprağa gömüldüğünü tahmin ediyor. Toplam ağırlığı yaklaşık 600 kilogramı bulan ve 50 bin adetten fazla olduğu tahmin edilen sikkelerin restorasyon, temizleme ve detaylı kataloglama çalışmaları Sevilla Arkeoloji Müzesi laboratuvarlarında devam ediyor.