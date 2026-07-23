Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, von der Leyen’in, Brüksel’de Holguín'i kabul ettiği belirtildi.

Von der Leyen, görüşmenin ardından X platformundan yaptığı paylaşımda, Holguín ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik BM öncülüğündeki çabalara Komisyonun destek verdiğini belirtti.

AB Komisyonu'nun elindeki tüm araçlarla bu çabaya katkı sunacağını ifade eden von der Leyen, Komisyon’un Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak yeni atanan Raffaele Fitto'nun da tüm ana paydaşlarla temas halinde olduğunu kaydetti.