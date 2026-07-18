Ben Cohen ve Jerry Greenfield, 1960’lı yıllarda okulda zorbalığa uğrayan 2 çocuk olarak tanıştı. Hayatları boyunca istedikleri başarıyı yakalayamayan ve sevmedikleri işlerde çalışan ikili, radikal bir kararla dondurma sektörüne adım attı.

Sıfırdan kurdukları küçük işletmeyi, geliştirdikleri lezzetler ve büyük şirketlere karşı verdikleri mücadeleyle küresel bir marka haline getirdiler.

Dondurma kursuna gittiler

Ben ve Jerry, gençlik yıllarında pek çok farklı işte çalıştı ancak hiçbirinde kalıcı olamadı. Sonunda kendi işlerini kurmaya karar veren ikili, 5 dolarlık bir mektuplu eğitim kursuyla dondurma yapmayı öğrendi.

1978 yılında, eski bir benzin istasyonunu dondurma dükkanına dönüştürdüler. Hazırladıkları dondurmaların içine büyük çikolata ve kurabiye parçaları ekleyerek o güne kadar görülmemiş yoğunlukta lezzetler ürettiler. Bu tarifler, kısa sürede büyük bir müşteri kitlesi kazandı.

DEV ŞİRKETLERLE MÜCADELE ETMEK ZORUNDA KALDILAR

İşler büyüdükçe, sektörün büyük oyuncuları bu yeni rakipten rahatsız olmaya başladı. 1984 yılında, dönemin en büyük gıda devlerinden biri, distribütörlere Ben & Jerry’s ürünlerini satmamaları için baskı uyguladı.

İki ortak, bu baskıya boyun eğmek yerine halka açık büyük bir kampanya başlattı. "Doughboy neyden korkuyor?" sloganıyla başlattıkları bu kampanya sayesinde tüketici desteğini arkalarına aldılar. Mahkemeye taşınan süreci kazanan Ben ve Jerry, büyük şirketlerin pazar tekelini kırmayı başardı.

2000 yılında Unilever'e satıldı

Ben & Jerry's, sadece lezzetiyle değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıktı. Şirket kârının bir kısmını çevre, barış ve sosyal adalet projelerine bağışlama kararı alarak örnek bir iş modeli yarattı.

Sektörde hızla yükselen marka, 2000 yılında küresel gıda devi Unilever tarafından satın alındı. Ben ve Jerry, satış sözleşmesine özel bir madde ekletti. Bu maddeye göre şirketin sosyal misyonu, marka değerleri ve ürün kalitesi bağımsız bir kurul tarafından korunmaya devam edecekti.

2 dostun zorbalığa karşı dayanışmayla başlayan hikayesi, bugün hem dondurma sektörünün hem de kurumsal dünyadaki duruşun en başarılı örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.