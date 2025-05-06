Haravgi gazetesi, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’ın, 7-9 Mayıs tarihlerinde Güney Kıbrıs’a resmi ziyarette bulunacağını yazdı.

Habere göre, Yunan Cumhurbaşkanı Tasulas, resmi ziyareti çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Rum Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, siyasi parti başkanları, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos ile temaslarda bulunacak.

Yunan Cumhurbaşkanı bazı örgüt ve derneklerin temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.

Yunan Cumhurbaşkanı ayrıca Baf’a bağlı Malunda’da bulunan ELDİK kışlasını, Hapishanede Gömülü EOKA’cı Mezarlığı ve Makedonitissa Askeri Mezarlığı’na ziyarette bulunacak.