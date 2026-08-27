Rum merkezi cezaevinde tutuklu bulunan, Türk asıllı Taner Tolga Tarlacı’nın yayımladığı podcastın kargaşaya neden olduğu belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, “Mağusa bölgesi Kaza Mahkemesi” tarafından 2023 yılında tecavüz, hırsızlık, darp suçlamalarıyla 18 yıl hapse mahkûm edilen ve Rum Merkezi Cezaevinde yatan Taner Tolga Tarlacı’nın Youtube üzerinden yayımlanan pordcastının kargaşaya neden olduğunu yazdılar. Habere göre Tarlacı, "Survivor" yarışmasına da katılmıştı.

Tarlacı’nın, Kıbrıslı Türk içerik üreticisi Cenk Hoca’ya verdiği röportajda, hapishanede yaşadığı diğer tecrübeler yanında, suçsuz ve ırkçılık kurbanı olduğunu söylediğini aktaran gazete röportajın iki video şeklinde yayımladığını, bunların ayrıca görüntülü görüşme aracılığıyla kaydedildiğini belirtti.

Habere göre Tarlacı açıklamaları çerçevesinde Rum Merkezi Cezaevi’nde maruz kaldığı kötü muameleden de bahsetti; kendisine objektif davranılmadığını belirtti.

Tarlacının tepki çeken ve kargaşaya neden olan açıklamasının ise başka bir tutuklunun cep telefonunu kullanarak Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuğunu ileri sürmesiyle ilgili olduğunu yazan gazete Rum Adalet Bakanlığının konunun gündeme gelmesiyle birlikte dün bir açıklama yaptığını da belirtti.

-Adalet Bakanlığı: "Kayıt onay alınmadan yapıldı"

Habere göre Adalet Bakanlığı Tarlacı ile sağlanan iletişimin onaylı olduğunu ve hapishane personelinin gözetimi altında gerçekleştirildiğini, ancak kaydın onay alınmadan yapıldığını kaydetti.

Alithia gazetesi gözlemci gardiyanın, Tarlacı’nın, tutukluluk şartları konusunda söyleşi verdiğini anlamadığının görüldüğünü yazdı.

Habere göre Adalet Bakanlığı bahse konu mahkûmun tasarrufunda cep telefonu bulunmadığını ve cep telefonu kullanmadığını da belirtti.

Adalet Bakanlığı, ilgili onayın basın röportajı değil, yurt dışında bulunan bir kişiyle iletişim kurmasıyla ile ilgili olduğunu ve konunun cezaevi tarafından araştırıldığını kaydetti.

Belirlenen prosedürler çerçevesinde tutukluların dış dünyayla iletişim sağlamasının, tanınmış bir hak olduğundan bahseden Adalet Bakanlığı tutukluların ayrıca “Microsoft Teams” sistemi aracılığıyla ayda iki kez çevirim içi iletişim sağlamaları olanağına da sahip olduğunu ifade etti.

Gazete Tarlacı’nın, rahat edilmeksizin, 55 dakikalık röportaj vermeyi başardığını, tutuklu olduğu koğuş hakkında da ayrıntılara yer verdiğini yazdı.

Habere göre Tarlacı’nın yayımlanan videosu 60 binden fazla izlenme sayısı elde etti.