Güney Kıbrıs’ın, “Multiple Skleroz” (MS) hastalığıyla ilgili yeni bir ulusal plan hazırladı ve bu çerçevede bir ulusal komite oluşturdu.

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanı Neofitos Haralambidis’in, bunun oldukça önemli bir plan olduğuna işaret ederek, plan ve komite sayesinde MS hastalarının hayat kalitesinin artacağını ve bakım hizmetlerinin iyileştirileceğini söylediğini yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta şu anda yaklaşık 2 bin 700 MS hastası bulunduğu ve her yıl, bu sayıya yaklaşık 100 yeni MS vakasının eklendiği de kaydedildi.