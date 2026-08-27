Rum Bakanlar Kurulu’nun, önümüzdeki cumartesi Trodos’taki Başkanlık Konutu’nda toplanarak, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutan Yardımcısı ile ilgili karar almasının beklendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bu görevi üstlenecek kişi konusunda iki senaryonun gündemde olduğunu; ya mevcut Komutan Yardımcısı Korgeneral Neofitos Pahulidis’in görevine devam edeceğini, ya da yasalar ve RMMO Kanunu’nun 10. maddesinde belirtildiği üzere, orduda görev yapan tuğgeneraller Haris Yeorgiou ve Andreas Haralambus’un aday olacağını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın bu pozisyon için niyetini ortaya koyduğunu ve bazı çevrelerde, yakın iş ortağı Haris Yeorgiu hakkında olumlu görüşlerini dile getirdiğini kaydederken, nihai kararın Bakanlar Kurulu tarafından alınacağını belirtti.