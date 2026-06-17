Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, “Yunanistan’ın Baf’taki Andreas

Papandreu hava üssünde konuşlandırdığı F-16 tipi savaş uçaklarının, Güney Kıbrıs’taki varlığının kalıcılaştırılacağı, deniz kuvvetlerinin de sözde Rum MEB’inde seyretmeye devam edeceği” şeklindeki haberi yorumladı.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi, “Başkanlık Bilgileri Sızdırdı..Palmas Yalanladı” başlıklı haberinde, Rum Başkanlığı tarafından sızdırılan haberlerin sahte olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Gazete, “Fileleftheros” gazetesinde geçen cumartesi günü yayımlanan ilgili haber atıfta bulunarak, Yunan F-16 uçaklarının varlığının kalıcılaştırılacağı şeklindeki bilgilerin “Güney Kıbrıs’ın ilk kez kalıcı bir Yunan askeri koruma şemsiyesi altına girdiği” imajını yarattığını yazdı.

Habere göre, Savunma Bakanı Vasilis Palmas ise önceki gün konu hakkında yaptığı açıklamada Yunan F-16 uçakları ve fırkateyninin durumunun henüz görüşülmediğini belirtti.

Gazete, Palmas’ın bu açıklamasıyla birlikte Başkanlık tarafından sızdırılan bu bilgileri "yalanlanmış olduğunu" yazdı.

Haberde, son 24 saat içerisinde SOFA anlaşmasının, Fransa’nın Güney Kıbrıs’ta daimi askeri varlığı için yol açtığı imajının yaratıldığını" yazan gazete, Palmas’ın açıklaması içerisinde bu argümanın da yalanlandığını belirtti.

Habere göre, Palmas bu konuda yaptığı açıklamada ise “anlaşmada Fransız daimi varlığının yer almadığını” ifade etti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesine göre Palmas, RMMO subayları ile ilgili sınavların sonuçlarının açıklandığı etkinlikte yaptığı açıklamada, Yunan hükümeti ile iş birliği ile bölgede var olan olguları her gün değerlendirdiklerini belirtti.

F-16 uçaklarının ve fırkateynin, Güney Kıbrıs’ta kalmaya devam ettiğini ancak bunun geçici bir mevcudiyet olduğunu belirten Palmas, bu unsurların geçici veya daimi varlıkları konusunu, henüz görüşmediklerini de ifade etti.

Savaşın çıktığı kritik dönemde, Güney Kıbrıs’a verdikleri destekten dolayı Yunanistan ve diğer ülkelere teşekkürlerini sunan Palmas, Yunanistan ile olan ilişkilerin yüksek düzeyde olduğuna dikkati çekti.

Fransa ile imzalanan SOFA anlaşmasının sorulması üzerine Palmas, iki ülkenin bu tür bir anlaşmayı imzalama noktasına gelmesinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin "mükemmel noktada" olduğu anlamına geldiğini belirtti.

Palmas, anlaşma gereği Fransız kuvvetlerinin, insani ve barışçıl misyonlara ilişkin durumlarda, belirli zaman dilimi içerisinde Güney Kıbrıs’ta kalabileceğini ifade etti.

Brezilya Savunma Müsteşarı ile görüşmelerinin, Güney Kıbrıs’ın donanım programları kapsamında olup olmadığı şeklindeki soru üzerine Palmas, görüşmelerin; Paris’teki askeri donanım programları fuarına yapacağı ziyaret kapsamında gerçekleştirileceğini belirtti.