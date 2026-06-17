Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu Temmuz ayında toplantıya çağıracağını açıkladı.

BRT’de katıldığı “Siyaset Noktası” programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Hasipoğlu, HÜR-İŞ sendikasının bu yöndeki çağırısını anımsatarak, yılın ikinci asgari ücretinin öncekiler gibi bir çok değişik kriterle belirleneceğini söyledi.

Hayat pahalılığının da bu kriterlerden birisi olduğunu ifade eden Hasipoğlu, “ancak hayat pahalılığı şudur ve şunu veriyoruz şeklinde değildir” dedi.

Hasipoğlu, Haziran ayı sonunda hayat pahalılığı rakamlarının da açıklanmasının ardından Temmuz ayında asgari ücret tespit komisyonunun toplanacağını sözlerine ekledi. Asgari ücretle çalışanlarının sorumluluğunu omuzlarında taşıdığına vurgu yapan Hasipoğlu, “biz hiçbir zaman asgari ücretlimizi ezdirmedik. Geçtiğimiz Ocak ayında asgari ücretli çalışanlarımıza maaş farklarını eksiksiz bir şekilde ödedik. 19 bin kişiye Çalışma Bakanlığı olarak üstlendiğimiz sorumluluğumuzu yerine getirdik ve 12’şer bin liralık ödemelerini eksiksiz ve zamanında gerçekleştirdik” diye konuştu.

Hasipoğlu, böylelikle asgari ücretlileri hayat pahalılığının üzerinde bir rakama ulaştırdıklarına işaret ederek, emekliliklerine olumsuz etki etmemesi adına maaş farkı ödedikleri asgari ücretli çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerinin farklarını da ödediklerini söyledi.