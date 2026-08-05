Kapasitesinin üzerinde hükümlü ve tutuklu barındıran Rum Merkezi Cezaevi yerine yeni bir cezaevi inşa etmeye karar veren Rum yönetimi yer konusunda masaya “Ayios Sozomenos” (Arpalık) köyünü de koydu.

Fileleftheros haberi “Yeni Cezaevi İçin B Planı Ayios Sozomenos… Mathiat Köyünün Bu Büyük Projeye İtirazlarını Kaldırmaması Halinde Adalet Bakanlığı’nın Alternatif Planı… Çocuk Cezaevi İçin Yeni Alan da Kadroda” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, Mathiat köylülerinin, cezaevinin meskun bölgeye yakınlığı gibi konulara itiraz edebileceği gerekçesiyle Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın alternatif olarak “Ay. Sozomeno” (Arpalık) köyünü masaya koyduğunu yazdı.

Haberde yeni cezaevi yeri için Mathiat’ın geçen mart ayında belirlendiği ancak projenin köy sakinlerine gelecek eylül ayında sunulacağı, itiraz olması halinde, daha fazla zaman kaybedilmemesi için Arpalık köyündeki “hali arazinin” tercih edileceği kaydedildi.

Arpalık’da belirlenen yeni alanın bin metrekare büyüklüğündeki hali arazi olduğunu, yakınlarında cezaevinden etkilenecek arazi ya da konut bulunmadığını, ara bölgeden de çok uzak olduğunu yazan gazeteye göre 300 milyon euroya mal olacak bin 500 kişi kapasiteli yeni cezaevinin inşasına 2027 sonundan önce başlanması, inşaatın beş yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Yeni cezaevinin de mevcut cezaevi standardına göre üç bölümden oluşması planlanıyor.

Buna göre, bir bölüm ağır suç işleyen yükümlülerin sıkı denetim ve gözetimde tutulacağı yüksek güvenlikli bölüm olacak. İkinci bölüm mahkumların denetimli şekilde hareket edebileceği yarı açık cezaevi olacak.

Üçüncü bölümün ise hareket kısıtlamasının çok az olacağı, verimli faaliyetlerin yapılacağı ve hükümlülerin topluma yeniden hazırlanacağı çocuk cezaevi olacak.

Haberde, Rum Merkezi Cezaevi’nde bugün bin 150, tutukevlerinde ise 120 civarında kişi bulunduğu bilgisi verildi.