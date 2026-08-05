Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, iç kamuoyunda kendisine yöneltilen eleştirilere sert tepki göstererek, “Kıbrıs’ta siyasi tartışmanın seviyesi çok düştü” dedi.

Başkan olarak birçok başarısı olduğunu savunan Hristodulidis, “Ben, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i 16 yıl sonra gelmeye, bu açıklamaları yapmaya ikna ettim. Avrupa Komisyon Başkanı Von der Leyen’i bir yürütme başkan yardımcısı atamaya ikna ettim” dedi.

Hristodulidis, Ağustos ayında da Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geleceğini söyledi.