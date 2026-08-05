Güney Kıbrıs’ta geçen pazar günü "Kornos" köyü bölgesinde çıkan yangınla bağlantılı oldukları gerekçesiyle iki Brezilya vatandaşı tutuklandı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, biri kadın, diğeri erkek 26 ve 28 yaşlarındaki iki Brezilya vatandaşı, "Kornos" bölgesinde çıkan yangından sorumlu olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alındı.

Haberde, Limasol’da ikamet eden ve aynı şirkette çalışan zanlıların, yangının çıktığı gün ellerindeki maytapla bölgede ateş yaktıktan sonra araziden ayrıldıklarının görüldüğü belirtildi. Zanlılara ait cep telefonlarının da incelemeye alındığı ifade edildi.

Gazeteye göre, zanlılar dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından haklarında 8 günlük tutukluluk emri verilmesinin ardından cezaevine gönderildi.