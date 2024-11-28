Yunan Dili Derneği (YUDER), 1 Aralık Pazar günü düzenlenecek olan 12. Ülker Lefkoşa Maratonu’nda yer alacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, geleneksel olarak düzenlediği maraton, bu yıl “Kahramanlarımızla Zafere Koşuyoruz” sloganıyla düzenleniyor. Yunan Dili Derneği, bu yıl maratona katılarak destek verecek.

Geliri Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanacak maraton için, Yunan Dili Derneği başkanı Hamit Sakallı ve yöneticileri, Lefkoşa Türk Belediyesi’nde bir araya gelerek göğüs numarası aldılar.

Yunan Dili Derneği başkanı Hamit Sakallı, bu anlamlı ve özel maratonun gerçekleşmesi için emek veren ve destek olan herkese teşekkür etti.