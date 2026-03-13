Araştırmacı spor yazarı Yücel Hatay’ın 23.kitabı “Sporumuzda 7 Yıl (2019-2025)” çıktı.

Yücel Hatay yeni kitabının sunuş bölümünde şu ifadelere yer verdi:

“2002 yılında başladığım çalışmalarımı, Dünden Bugüne Sporumuz adıyla 4 kitapta (1942-1955, 1956-1974, 1975-1994, 1995-2005) topladım. Geçmişten günümüze ulaşırken güncel spor olaylarını kayıt altına almayı sürdürdüm. “Sporumuz 2006-2007” ve “Sporumuzda 11 Yıl 2008-2018” adıyla iki kitabı da ilave ettim.

Kayıt altına aldığım çalışmalarımı sürdürürken son 7 yıllık birikimi de yayımlamak şart oldu. 2019-2025 yıllarını kapsayan kitabı ilave edince toplam 84 yılı derlemiş oldum.

Çalışmalarımda zaman zaman spora ilaveten sosyal, siyasal ve kültürel alanda yaşananlara ve yaşadıklarıma kitaplarımda yer verdim. Böylece toplam eser sayısını 23’e taşımanın bahtiyarlığını yaşadım.

Geçmiş ve günümüzle ilgili olayları ileriye taşıyarak gelecek kuşaklara da bir yol haritası çizmiş olduğumu düşünüyorum.”

ÖNSÖZ

Orçun Kamalı (KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı)

Bir toplumun spor tarihi, yalnızca kazanılan madalyaların ya da kırılan rekorların toplamı değildir; aynı zamanda o toplumun kimliğinin, direncinin, birlik ruhunun ve geleceğe dair umutlarının aynasıdır. Kıbrıs Türk halkı için spor, çoğu zaman imkânsızlıklar içinde var olmanın, uluslararası engellere rağmen ayakta durmanın ve genç nesillere özgüven aşılamanın en güçlü yollarından biri olmuştur.

Bu anlamlı yolculuğu yıllardır büyük bir titizlik, sorumluluk ve tarih bilinciyle kayıt altına alan Sayın Yücel Hatay, Kıbrıs Türk spor tarihine yaptığı katkılarla yalnızca bir yazar değil, aynı zamanda kolektif hafızamızın önemli bir taşıyıcısıdır. Elinizdeki bu yeni eser, sporun sahalarla sınırlı olmayan yönünü; sosyal, kültürel ve tarihsel boyutlarıyla ele alarak Kıbrıs Türk sporunun gelişim sürecini bütüncül bir bakış açısıyla ortaya koymaktadır.

Sayın Hatay’ın çalışmaları, geçmişin emek veren sporcularını, yöneticilerini ve isimsiz kahramanlarını hak ettikleri saygıyla anarken; bugünün spor insanlarına da güçlü bir sorumluluk duygusu yüklemektedir. Çünkü bu tarih, korunması ve ileriye taşınması gereken ortak bir mirastır. Özellikle genç sporcularımızın, hangi şartlar altında bugünlere gelindiğini bilmesi; azim, disiplin ve fair-play ruhunu içselleştirmesi açısından bu tür eserler son derece kıymetlidir.

Milli Olimpiyat Komitesi olarak bizler, sporun evrensel değerlerini yaşatmanın yanında, kendi spor tarihimize sahip çıkmanın da temel bir görev olduğuna inanıyoruz. Bu eser, yalnızca bir başvuru kaynağı değil; aynı zamanda ilham veren bir yol haritası niteliğindedir.

Sayın Yücel Hatay’a, Kıbrıs Türk sporuna ve tarihine sunduğu bu değerli katkı için teşekkür ediyor; bu eserin spor camiamıza, akademik çevrelere ve tüm okurlara hayırlı olmasını diliyorum.

YÜCEL HATAY’IN KİTAPLARI

1) Haziran 2003: Sporda Üstün Hizmet

2) Temmuz 2003: Güreşimiz

3) Ekim 2003: Dünden Bugüne Sporumuz 1 (1942-1955)

4) Haziran 2004: Dünden Bugüne Sporumuz 2 (1956-1974)

5) Aralık 2004: Antrenörümüz (1984-2004)

6) Şubat 2005: Futbolda Türk-Rum (1934-1955)

7) Haziran 2005: Dünden Bugüne Sporumuz 3 (1975-1994)

8) Ocak 2006: Futbolumuzda Yarım Asır (1955-2005)

9) Nisan 2006: Dünden Bugüne Sporumuz 4 (1995-2005)

10) Mart 2007: Spor Tarihimiz

11) Aralık 2007: Sporumuzda İz Bırakanlar

12) Şubat 2008: Sporumuz 2006-2007

13) Şubat 2009: Gençlik Gücü (1952-2008)

14) Ağustos 2009: Okullarımızda Spor

15) Mart 2011: Sporumuzdan ve Mücadelemizden Anılar Öyküler

16) Eylül 2011: Futbolumuzda 50 Sezon

17) Aralık 2013: Kan ve Kalem (1878-1955)

18) Eylül 2015: Direniş (1956-1960)

19) Mayıs 2017: Mücadele (1961-1973)

20) Mart 2019: Sporumuzda 11 Yıl (2008-2018)

21) Eylül 2020: Kuzey (1974-1983)

22) Nisan 2024: Bellek (1984-2023)