Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Temsilcisi Ürün Solyalı’nın, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın seçim yasaklarına rağmen Türkiye’deki CNN Türk televizyonunda seçime yönelik açıklamalarda bulunduğu yönündeki şikayetini değerlendirdi.

YSK’nın 131/2025 sayılı kararında, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 68’inci maddesi uyarınca propaganda süresinin 18 Ekim 2025 saat 18.00’de sona erdiği hatırlatılarak, Tatar’ın bu sürenin bitimine rağmen seçim yasaklarının başladığı saatten sonra CNN Türk televizyonunda yayımlanan, Fulya Kalfa’nın sunduğu “CNN Türk Masası” adlı programa katıldığı ve seçime yönelik açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Kurul, söz konusu davranışın yasaya aykırı propaganda niteliği taşıdığına dikkat çekerek, yasağın ihlal edilmesi nedeniyle bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar hakkında soruşturma başlatılması için dosyanın Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine oybirliğiyle karar verdi.