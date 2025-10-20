Pazartesi sabahı Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda büyük bir trajedi yaşandı. Dubai'den gelen Emirates kargo uçağı, iniş sırasında kontrolden çıkarak bir yer taşıma aracına çarptı ve kısmen denize düştü. Feci kazada, araçta bulunan iki yer işçisi hayatını kaybederken, uçağın dört kişilik mürettebatı yara almadan kurtarıldı.
Uçak İniş Kontrolünü Kaybetti, Araç Denize Sürüklendi
Kaza, yerel saatle sabah 03.50 sıralarında (Yunanistan saatiyle 22:50) meydana geldi. Emirates SkyCargo'nun EK9788 sefer sayılı Boeing 747-481 tipi kargo uçağı (Türk havayolu Air ACT adına uçuyordu), havalimanının kuzey pistine inişi sırasında kontrolünü kaybederek pist yakınındaki bir yer taşıma aracına çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle kargo uçağı pistin kuzey ucundaki sulara doğru kayarak kısmen denizde durdu. İlk belirlemelere göre, çarpılan yer aracı da denize düştü.
İki İşçi Öldü, Bir Kişi Kayıp
Kazanın ardından uçağın dört kişilik mürettebatının tamamı yaralanmadan kurtarıldı. Ancak, yer aracında bulunan iki işçi için durum vahimdi.
-
İki adam birkaç saat sonra denizden bilinci kapalı halde çıkarıldı.
-
30 yaşındaki ilk işçi, sabah 05.55'te denizden ölü olarak çıkarıldı.
-
41 yaşındaki ikinci işçi ise, sabah 06.26'da kaldırıldığı North Lantau Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Havalimanı müdürü, olay sırasında araçta bulunan üçüncü bir yer personelinin ise kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının Hong Kong Hükümeti'nin Küresel Uçuş Servisi'ne ait helikopterler desteğiyle devam ettiğini açıkladı.
Kaza nedeniyle havalimanının kuzey pisti güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı ve uçuşlar alternatif pistlere yönlendirildi.