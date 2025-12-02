Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkan seçilen Sıla Usar İncirli’yi tebrik etti.

Altuğra mesajında, “Sevgili arkadaşım Sıla, Sıla Usar İncirli Parti başkanlığına seçilmeni gönülden tebrik ederim. Bu önemli görevi başarıyla yürüteceğine yürekten inanıyorum. Yolun açık, başarıların daim olsun” ifadelerini kullandı.

Kurultayda yarışan diğer adaylara da değinen Altuğra, “Asım Akansoy ve Erkut Şahali, bu süreçte gösterdiğiniz duruş, emek ve nezaket hepimize örnek oldu. Sonuç ne olursa olsun, ortaya koyduğunuz tavır demokrasi adına çok değerli bir mesaj verdi. Sizleri gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.