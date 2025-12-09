Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, 2026 yılı bütçesiyle ilgili Meclis kürsüsünden konuştu.

CTP Milletvekili Barçın, “Bütçeyle ilgili hükümet sıralarından La Fontaine’den masallar dinledik. Maliye Bakanı Özdemir Berova başta olmak üzere hükümet kanadından kimse ultra bütçe açığı yaşadığımız bir dönemde rakam ifade ederek bir konuşma yapmadı.” dedi.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında kamudaki tutuklamalara işaret eden Barçın, “Yolsuzlukları nasıl planladığınızı belgelerle tek tek ispatlayacağım.” ifadelerini kullandı.