Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3.sınıf öğrencisi Sıla Güngör, Kosova’da düzenlenen 18. Adem Jashari Uluslararası Güreş Turnuvası’nda U-20 Kadınlar 50 kg kategorisinde ikincilik elde ederek herkesi gururlandırdı.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamada

“Aynı turnuvaya 11 sporcu ile katılıp 11 madalya kazanan KKTC Milli Takımı’nı da üstün performanslarından dolayı tebrik eder, tüm sporcularımızı başarılarından dolayı yürekten kutlarız.

Başarılarıyla ülkemizi ve topluluğumuzu en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızı ve okulumuzun öğrencisi Sıla Güngör’ü tebrik ediyor, gurur duyuyoruz” ifadelerini kullanıldı.