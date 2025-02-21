Ayaklı Gazete‘ye ulaşan bir vatandaşımız, önceki akşam İskele bölgesindeki Boğazköy yakınlarında yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaşarak adeta isyan etti.

Karpaz bölgesinden dönerken, yolların berbat olması nedeniyle iki tekerleğin lastiğinin parçalandığını bize gönderdiği fotoğrafla aktaran vatandaşımız, “Boğazın muhteşem yollarında parçalanan 2 adet lastik üstüne bir da lastikçi bulamadık. Polisi aradık onlar da ‘bizim yapacağımız bir şey yok gazeteye verin’ dediler. E benim verdiğim 11 bin lira kusur seyrüsefer parası ne için?” diyerek yolların hem araçlarına hem de ceplerine zarar verdiğini ifade etti.

Verdikleri seyrüsefer ücretlerinin nereye gittiğini sorgulayan vatandaşımız, artık bu yolların yeniden yapılmasının şart olduğunu belirterek yetkilileri yollara yama yapmak yerine yeniden asfaltlamaya davet ettiler.