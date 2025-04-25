Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen kazada, Durukan Abbas Turhan’ın kontrolündeki araç takla attı. Kaza sonucunda Turhan yaralandı.
Kaza dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi.
43 yaşındaki Durukan Abbas Turhan, yönetimindeki ZYZ 522 plakalı kiralık araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Aslanköy kavşağı yakınlarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Durukan Abbas Turhan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmış olup, tedavisi halen sürüyor.