Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar’ı kabul etti.

Görüşme, saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı'nda başladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir saat süren baş başa görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Holguín, Erhüman ile iyi bir görüşme yaptığını belirtti.

Holguín, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs meselesinin çözüme ilişkin mevcut çabaları desteklemek, sürecin ilerletilmesine katkı sağlamak ve liderleri dinlemek amacıyla Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini söyledi.

Holguín, Guterres’in bugün iki liderle ayrı ayrı görüşeceğini, ardından da akşam yemeğinde iki liderle bir araya geleceğini kaydetti.

Bu ziyaretin Genel Sekreter'in Kıbrıs’a olan bağlılığının bir göstergesi olduğunu söyleyen Holguín, Guterres’in görev yaptığı 10 yıl boyunca Kıbrıs sorunuyla yakından ilgilendiğini vurguladı. Holguín, Genel Sekreter’in mevcut çabaları desteklemek, olası müzakere ihtimaline yönelik sürecin ilerletilmesine katkı sağlamak ve liderleri dinlemek amacıyla Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini söyledi.

Holguín, “Genel Sekreter’in Kıbrıs’a gelmesini memnuiyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

HRİSTODULİDİS İLE GÖRÜŞME

Öte yandan BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, dün sabah, Erhürman ziyareti öncesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Holguin görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’inziyareti için hazırlık yaptıklarını belirtti.

Holguin, “BM Genel Sekreterinin misyonunun, halkı ve liderleri; müzakereler yönünde ileriye bakma konusunda cesaretlendirmek ve bunu kolaylaştırmak olduğunu, Guterres’in tam da bu nedenle geldiğini” ifade etti.

Holguin gazetecilere yönelik açıklamasında BM Genel Sekreterinin ziyaretinin, nerdeyse on yıldır süren çabaların ardından gerçekleştirileceğini, Guterres’in bu amaç için geldiğini belirtti.

Bazı ilerlemeler kaydedilmesi temennisini de dile getiren Holguin, Brüksel ve Ankara’daki ziyaretlerine değinerek, “çok iyi görüşmeler” gerçekleştirdiğini ayrıca ilerlemeye gereksinimi olan tüm konuları görüştüğünü kaydetti.

Holguin açıklamasında ayrıca “Genel Sekreteri öğleden sonra ağırlayacak olmaktan” duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.