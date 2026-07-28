Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, bölgede yaşanan gelişmelerin Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasını her zamankinden daha önemli bir hale getirdiğini vurguladı.

Guterres, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Rum Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede kısa bir açıklama yapan Guteres, Kıbrıs’ta bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bölgede yaşanan bazı jeopolitik gelişmelerin adayı daha merkezi bir konuma yerleştirdiğine dikkat çeken BM Genel Sekreteri, Kıbrıs sorununa çözüm bulmakla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise Genel Sekreter’in Kıbrıs ziyaretinin Kıbrıs meselesine bağlılığının açık bir göstergesi olduğunu belirterek, Genel Sekreter ile yapılacak görüşmeleri ve istişareleri sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

“Kıbrıs’ta, bölgede, uluslararası seviyede iyi haberlere ihtiyacımız var” diyen Hristodulidis, özellikle uluslararası düzeyde yaşanan son derece zorlu zamanlarda, Genel Sekreteri’nin desteğine ve siyasi bağlılığına güvendiklerini kaydetti.