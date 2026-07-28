Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Adıyaman'daki Grand İsias Otel'e ilişkin Adıyaman 2'nci İdare Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporunda, Adıyaman Belediyesi'nin yüzde 20, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yüzde 6, AFAD'ın ise yüzde 2 oranında kusurlu bulundu.

İsias Otel tazminat davasında bilirkişi raporu, 3 kamu kurumunu yüzde 28 kusurlu buldu

İsias Otel'de kızı Selin'i yitiren Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, rapora tepki gösterdi.

Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, raporun nasıl yazıldığının belli olduğunu ve kendisi için hiçbir değeri olmadığını ifade etti.

İnkar edilse de herkesin gerçekleri bildiğini ifade eden Karakaya, yıkılması gereken binayı yıkmayanlara sert tepki vererek, binanın bu nedenle çocuklarına mezar olduğunu kaydetti.

Adaletin işlemediğini ve kimsenin gerçekleri yazamadığını savunan Karakaya, çocuğunu oraya gönderdiği için kendini affetmeyeceğini belirterek, "Öldürdüler çocuğumu, ah Selin'im bebeğim." dedi.

Ruşen Yücesoylu Karakaya, mücadeleden vazgeçmeyeceğini ifade ederek, adaletin bir şekilde yerini bulacağını kaydetti.

Karakaya'nın paylaşımının tamamı şöyle:

"Hiç bir değeri yok gözümde bu raporun.. nasıl yazıldığı belli. Gerçekleri daha ne kadar inkar edeceksiniz tüm dünya bilir artık gerçekleri. Ahlaksızlığınız, açgözlülüğünüz yüzünden yıkmanız gereken binayı yıkmadınız! Çocuklarımıza mezar oldu.

Hiç işlemeyen bir adalet sistemi var, kimsenin gerçekleri yazmaya cesareti yok! Her gün masum insanlar, çocuklar öldürülüyor.

Kendimi hiç bir zaman affetmeyeceğim çocuğumu gönderdim. Öldürdüler çocuğumu, ah Selin'im bebeğim.

Durmaycağım annem, biz mücadeleye devam edeceyik annem.. eninde sonunda adalet yerini bulacak öyle yada böyle..."