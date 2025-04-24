Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi yarı final 1.maçta Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda Doğan Türk Birliği ile Yenicami karşı karşıya geldi.

Puma Kadınlar Ligini puan kayıpsız lider tamamlayan Doğan Türk Birliği, Kıbrıs Kupası final maçının ardından bu kez de Play-Off yarı final ilk maçında Yenicami'ye mağlup oldu. Doğan Türk Birliği'ni Dilem'in kaydettiği birbirinden güzel gollerle 3-0 mağlup eden Yenicami ikinci maç için büyük bir avantajın sahibi oldu.

Bu maçın rövanşı 28 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 17.00'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.

(Foto:Özgür Göksel)