Minareliköy’de meydana gelen “İlaç ve Eczacılık Yasası’na Aykırı Hareket” ile “Gümrüksüz Mal İthali ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan isminin baş harfleri B.Ç. dün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Afet Olgan, mahkemede olguları aktardı. Olgan, 14 Ağustos 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne, Minareliköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde ithal izni bulunmayan ilaçlar olduğu yönünde bilgi geldiğini söyledi.

Aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri ile İlaç ve Eczacılık Dairesi personelinin iş yerine giderek kontrol yaptığını belirten Olgan, yapılan aramada ithal izni bulunmayan 5 paket Durolane, 3 paket Orthoflex Forte, 1 paket Orthoflex One, 1 paket Orthoflex Tendon ve 4 paket Orthoflex Gel’in emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, ileri soruşturmada zanlının toplam 32 adet Durolane, Orthoflex Forte, Orthoflex One, Orthoflex Tendon ve Orthoflex Gel’i yetkili makamlardan izin almadan KKTC’ye ithal ederek satışa arz ettiğinin ve KKTC’de bulunan 3 hastaneye toplam değeri 301 bin TL ve 1165 Euro olan 23 iğne ve ilacı sattığının tespit edildiğini açıkladı.

Olgan, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde görevli eczacıdan alınan ifadede, emare olarak zapt edilen iğne ve ilaçların yalnızca daireye kayıtlı ecza depoları ve eczaneler tarafından yetkili makamlardan izin alınarak ithal edilip satılabileceğinin belirlendiğini söyledi. Konu şirketin ise daireye kayıtlı olmadığının tespit edildiğini kaydetti.

Söz konusu suçların 10 milyon TL para cezası, 6 aya kadar hapis cezası veya her iki cezayı öngördüğünü belirten polis, zanlının suçlarını kabul eder nitelikte ifade verdiğini kaydetti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, uygun teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme, B.Ç.’nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi.