Vatandaşımız bu fotoğrafı Serdarlı köyü yakınlarında çektiklerini dile getirerek, “Fotoğrafta görüldüğü gibi muhtemelen bir inşaat başlayacak olan araziden sökülen zeytin ağacı bir kamyonet – van tipi araca yüklenerek başka bir araziye dikilmek için götürülüyordu. Ancak bu ağacın dalları neredeyse karşı şeritte ve karşıdan gelen araçları tehdit ediyordu” dedi.

Bu sürücünün koskoca ağacı büyük bir kamyonla taşımak yerine neden bu van tipi kamyonetle taşıyarak yol ve trafik güvenliğini tehlikeye attığını sorgulayan duyarlı sürücümüz “Ağacı yaşatmak için onu başka bir yere taşımak ve dikmek çok güzel ancak, bu şekilde yol ve trafik güvenliği tehlikeye atmak kabul edilir bir durum değil. Ancak yol ve trafik güvenliği kimin umurunda” diye konuştu.

Ülkede zaten yollarımızın yol halinden çıktığını ve normal bir aracın yol da giderken bile çukur ve çökmelerden dolayı sağa sola savrulduğunu ifade eden duyarlı sürücümüz bu gibi araçlarla ağaç veya benzeri şeyleri taşımanın kabul edilemez bir hata olduğunu sözlerine ekledi.