Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi’nin 61. Yıl dönümü ve bu direnişlerde şehit düşenler törenlerle anıldı.

Gün nedeniyle ilk tören, Gaziveren’deki Şehitler Anıtı önünde düzenlendi.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Gaziveren Anaokulu Müdürü Nadir Denizer, Kıbrıs Türk halkının canını, malını, namusunu ve bayrağını korumak için tarihte eşine az rastlanır direniş gösterdiğinin altını çizdi.

Denizer, 61 yıl önce Gaziveren’de kadın erkek çoluk çocuk demeden cephede mücadele edenlerin ve vatanı için canını veren şehitlerin sayesinde Kıbrıs Türklerinin bu topraklarda kendi bayrakları altında ve özgürce yaşayabildiğini vurguladı.

Tören, şiir okunması ve dini vecibenin yerine getirilmesiyle sona erdi.

Gün nedeniyle ikinci tören Çamlıköy Şehit Emin İzzet Büstü önünde düzenlendi.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Lefke İstiklal İlkokulu Öğretmeni Fatoş Adıgüzel Borucu, 19 Mart tarihinin Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli bir yer tuttuğunu kaydetti. Borucu, Gaziveren ve Çamlıköy’de sınırlı imkanlara rağmen Rum saldırılarına karşı kahramanca bir direniş gösterildiğini anlattı. Konuşmanın ardından tören, şiirler okunması ve dini vecibenin yerine getirilmesiyle sona erdi.