18 Mayıs 2026 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Tuzla-Mutluyaka Anayolu’nda, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, yol kenarında şüpheli olarak görülen yaya A.M.L.(E-30)’nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık (2) gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yine şüpheli yaya J.R.K.(E-23)’nin üzerinde yapılan aramada ise tasarrufunda yaklaşık (4) gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.