Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Temmuz 2026 itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 45 bin 389 TL’ye, yoksulluk sınırının ise 244 bin 818 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Haziran ayı açlık sınırı 43 bin 469 TL olarak açıklanmıştı. Ülkede yoksulluk sınırı ise temmuz ayında bir önceki aya göre 10 bin 356 TL artarak 244 bin 818 TL’ye yükseldi. Haziran ayı yoksulluk sınırı 234 bin 462 TL olmuştu.

KTAMS’ın, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gerekli beslenme kalıbı ile İstatistik Kurumu tarafından sendikaya iletilen fiyatların ortalamalarını esas alarak hazırladığı rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık temel gıda harcaması 45 bin 389 TL olarak hesaplandı.

Rapora göre sağlıklı beslenebilmek için yetişkin bir kadının günlük zorunlu gıda harcaması 400,45 TL, aylık 12 bin 13,64 TL; yetişkin bir erkeğin günlük 408,88 TL, aylık 12 bin 266,37 TL; 13-18 yaş aralığındaki bir çocuğun günlük 412,96 TL, aylık 12 bin 388,87 TL; 8-12 yaş aralığındaki bir çocuğun ise günlük 290,68 TL, aylık 8 bin 720,45 TL olarak belirlendi.

KTAMS, İstatistik Kurumu’nun resmi verilerine göre Temmuz 2026’da enflasyonun yüzde 2,90 olarak gerçekleştiğine de dikkat çekti.

EN BÜYÜK HARCAMA KALEMLERİ GIDA, ULAŞIM VE KONUT

Sendikanın hesaplamasına göre dört kişilik bir ailenin aylık toplam harcaması 244 bin 818 TL’ye ulaşırken, bu tutar içerisinde en yüksek payı 45 bin 389 TL ile gıda ve alkolsüz içecekler oluşturdu.

Gıdanın ardından 38 bin 779 TL ile ulaştırma, 35 bin 768 TL ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, 25 bin 437 TL ile eğlence ve kültür, 19 bin 953 TL ile eğitim hizmetleri ve 17 bin 186 TL ile lokanta, yemek hizmetleri ve oteller geldi.

KTAMS, söz konusu hesaplamalarda İstatistik Kurumu tarafından kullanılan 2015=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) sepetinin güncelliğini yitirdiğini belirterek, mevcut harcama kalemlerinin günümüzdeki ihtiyaç ve tüketim alışkanlıklarını tam olarak yansıtmadığını savundu.

Sendika, TÜFE’nin güncellenmesine yönelik İstatistik Kurumu tarafından başlatılan çalışmanın doğru verileri yansıtacak şekilde ivedilikle tamamlanması gerektiğini belirterek, bu süreçte halkın katkısının önemine vurgu yaptı.

BENGİHAN: “ASGARİ ÜCRETLİ HANELER YOKSULLUĞA TERK EDİLİYOR”

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, ülkede yoksulluğun giderek derinleştiğini savunarak, hükümetin aldığı politik kararların çağdaş yaşam standartlarına ulaşmayı daha da zorlaştırdığını belirtti.

Bengihan, “Bugünün koşullarında iki çocuklu dört kişilik bir ailenin insanca geçim için aylık 244 bin 818 TL’ye ihtiyaç duyması, asgari ücretli hanelerin hükümet tarafından yoksulluğa terk edildiğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

KTAMS, eğitim ve sağlık giderleri, konut kirası, akaryakıt, elektrik, haberleşme ve giyim maliyetlerinin yanı sıra çağdaş yaşam için gerekli kültür, dinlenme ve eğlence harcamalarının da dikkate alınmasıyla dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyetinin 244 bin 818 TL’ye ulaştığını belirtti.