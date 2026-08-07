Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Temmuz itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 45 bin 389 TL, yoksulluk sınırını ise 244 bin 818 TL olarak hesapladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, sağlıklı beslenmek için zorunlu aylık gıda harcaması yetişkin bir kadın için 12 bin 13 TL, yetişkin bir erkek için 12 bin 266 TL, 13-18 yaş aralığındaki bir çocuk için 12 bin 388 TL ve 8-12 yaş aralığındaki bir çocuk için 8 bin 720 TL olarak hesaplandığı kaydedildi.

Açıklamada açlık sınırı hesabının Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan sağlıklı beslenme kalıbı ile İstatistik Kurumu’nun gönderdiği fiyat ortalamaları esas alınarak yapıldığı belirtildi.

- “TÜFE güncelliğini yitirdi, doğru veriler için çalışma yapılmalı”

İstatistik Kurumu tarafından kullanılan 2015=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi sepetinin güncelliğini yitirdiği harcama kalemlerinin bugünün ihtiyaç ve tüketim alışkanlıklarını yeterince yansıtmadığı savunulan açıklamada, TÜFE’nin güncellenmesine yönelik çalışmaların doğru verileri yansıtacak şekilde tamamlanmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, 244 bin 818 TL olarak açıklanan yoksulluk sınırının hesaplanmasında gıda harcamalarının yanı sıra eğitim, sağlık, konut, akaryakıt, elektrik, haberleşme, giyim, kültür, dinlenme ve eğlence giderlerinin de dikkate alındığı belirtildi.

Bengihan, açıklamada, “Hükümet, kendi menfaatine aldığı politik kararlarla ülkemizde yoksulluğun gün geçtikçe daha da derinleşmesine, çağdaş yaşam standartlarına ulaşmanın daha da imkânsız hale gelmesine yol açmıştır. Bugünün koşullarında iki çocuklu dört kişilik bir ailenin insanca geçim için aylık 244,818 TL’ye ihtiyaç duyması, asgari ücretli hanelerin, hükümet tarafından yoksulluğa terk edildiğini göstermektedir.” İfadelerini kullandı.