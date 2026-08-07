Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, ağustos ayından itibaren kadın kooperatiflerinde çalışanlara ait sosyal sigorta primlerinin bakanlık tarafından karşılanacağını açıkladı.

“Kadınlarımız üretsin, kooperatiflerimiz büyüsün, istihdam artsın istiyoruz.” diyen Hasipoğlu, kadın kooperatiflerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Hasipoğlu, kırsal alanda faaliyet gösteren Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi (4K KOOP), Girişimci Kadınlar Kooperatifi (GİKAKOP), ADAKOOP, Tatlısu Kadın Kooperatifi ve Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi temsilcilerini kabul etti.

-Hasipoğlu: “Kadınlarımız üretsin, kooperatiflerimiz büyüsün, istihdam artsın istiyoruz”

Hasipoğlu, kadınların üretim hayatındaki yerini güçlendirmeyi Bakanlığın öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüklerini belirterek, kadın kooperatiflerinin hükümet tarafından hayata geçirilen yeni sosyal güvenlik desteği programına dahil edileceğini söyledi.

Ağustos ayından itibaren kadın kooperatiflerinde çalışanların sosyal sigorta primlerinin tamamının bakanlık tarafından karşılanacağını ifade eden Hasipoğlu, “Kadınlarımız üretsin, kooperatiflerimiz büyüsün, istihdam artsın istiyoruz. Bu nedenle kadın kooperatiflerimizin üzerindeki istihdam maliyetini azaltacak önemli bir adım atıyoruz.” dedi.

Hasipoğlu, uygulamayla kadın kooperatiflerinin istihdam maliyetinin azaltılacağını, böylece üretime ve kadın istihdamına katkı sağlanacağını kaydetti.

-Kadına yönelik mesleki eğitim projesi Maraş’ta düzenlenecek

Kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen mesleki eğitim kurslarının devam ettiğini de belirten Hasipoğlu, Tepebaşı’nda tamamlanan eğitimlerin ardından Maraş’ta yeni kursların başlayacağını açıkladı.

Mesleki eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi iş yerlerini kurarak üretime başlayan kadınlara yönelik desteklerin de süreceğini ifade eden Hasipoğlu, bu kapsamda işveren olacak kadınlarla yanlarında istihdam edecekleri kadın çalışanların sosyal sigorta primlerine yüzde 100 destek verileceğini kaydetti.

-“35 bin TL ücret desteği KKTC’de bir ilk”

Hasipoğlu, KKTC vatandaşlarının istihdamını artırmaya yönelik hayata geçirilen 35 bin TL’lik ücret desteğinin ülkede bir ilk olduğunu belirtti.

Yeni uygulama kapsamında, 18-35 yaş arasında ilk kez özel sektörde istihdam edilecek KKTC vatandaşlarının hesaplarına 35 bin TL ücret desteğinin doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yatırılacağını belirten Hasipoğlu, teşvikin özellikle gençlerin iş hayatına katılımını artıracağını söyledi.

Hasipoğlu, kadınların üretimden kopmadan ekonomik yaşamda daha güçlü yer almalarının aile ekonomisine ve ülke kalkınmasına katkı sağlayacağını belirterek, kadın kooperatiflerini ziyaret ederek üretici kadınlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini kaydetti.

- Solyalı

4K KOOP Başkanı Deniz Solyalı ise 2021 yılında kırsalda faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin güç birliği yaparak üretici kadınları aynı çatı altında buluşturduğunu belirtti.

Tarımdan el sanatlarına kadar farklı alanlarda üretim yaptıklarını ifade eden Solyalı, kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve üretimin desteklenmesinin kadın istihdamı açısından önem taşıdığını kaydederek, Bakan Hasipoğlu’ndan destek talebinde bulundu.