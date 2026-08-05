Creditwest Bank'ın üniversite öğrencileri ve yeni mezunların mesleki gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Kendimi Denemek İstiyorum" ve "Software Genius" staj programları bu yıl 14'üncü kez başarıyla tamamlandı.

14 yılda toplam 143 gencin katıldığı staj programları sayesinde 22 genç Creditwest Bank bünyesinde istihdam edilerek profesyonel kariyerine bankacılık sektöründe başladı. Gençlere teorik bilginin yanında uygulamalı iş deneyimi de kazandıran programlar, bu yönüyle sektörün örnek kariyer gelişim projeleri arasında yer alıyor.

Creditwest Bank'ın uzun yıllardır başarıyla sürdürdüğü staj programları, gençlerin mesleki gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra Kuzey Kıbrıs'ta finansal teknolojiler (Fintech) alanında nitelikli insan kaynağının yetişmesine de destek olmayı amaçlıyor. Özellikle Software Genius programı ile bankacılık ve teknolojiyi bir araya getiren uygulamalı eğitim modeli sayesinde gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlayan bilgi ve beceriler kazanması desteklenirken, ülkenin Fintech ekosisteminin gelişimine katkı sunacak yeteneklerin yetiştirilmesi de hedefleniyor.

Bu yıl programları başarıyla tamamlayan 24 stajyer, Creditwest Bank Genel Müdürlük binasında düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Sertifika törenine Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Genel Müdür Yardımcıları Şahin Pekel, Eliz Ulusoy ve Suphi Çıldır ile Kurumsal Krediler Müdürü Caner Demircioğlu katıldı.

"Stajyerlerimiz Creditwest Bank ailesinin bir parçasıdır"

Sertifika töreninde stajyerlerle bir araya gelen Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, gençlerin program boyunca edindikleri deneyimleri dinledi.

Zaheer, stajyerlerin yalnızca olumlu geri bildirimlerini değil, programın daha da geliştirilmesine katkı sağlayacak öneri ve yapıcı eleştirilerini de dikkatle dinledi. Bankacılık mesleğine ilişkin deneyimlerini paylaşan Zaheer, gençlerin kariyer yolculuklarında her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Zaheer, "Bizler için staj programı yalnızca belirli bir süreyi kapsayan bir eğitim süreci değil, uzun soluklu bir bağın başlangıcıdır. Stajyerlerimiz de Creditwest Bank ailesinin bir parçasıdır. Buradan ayrıldıktan sonra da başarılarını takip ediyor, ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bankamızın kapıları kendilerine her zaman açıktır." dedi.

Stajyerlerden Creditwest Bank deneyimine tam not

Sertifika töreninde stajyerler de tek tek söz alarak Creditwest Bank'ta geçirdikleri staj sürecine ilişkin deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar, staj boyunca yönelttikleri tüm sorulara banka çalışanları tarafından ilgiyle ve samimiyetle yanıt verildiğini, ekiplerin kendilerine her aşamada destek olduğunu ifade etti. Gerçek iş deneyimi kazandıkları bu sürecin kariyer planlamalarına önemli katkı sağladığını belirten stajyerler, Creditwest Bank'ın Kuzey Kıbrıs'ın en büyük özel sermayeli bankası olmasının getirdiği güçlü kurumsal yapıyı ve profesyonel çalışma kültürünü yakından deneyimleme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Gençlere gerçek iş deneyimi sunuyor

Creditwest Bank İnsan Kaynakları Müdürü Bilge Alsancak, staj programlarının gençleri iş hayatına hazırlayan kapsamlı bir gelişim süreci olduğunu söyledi.

Alsancak, "Kendimi Denemek İstiyorum" programının 30 gün sürdüğünü belirterek, katılımcıların bu süreçte oryantasyon eğitimleri, temel bankacılık eğitimleri ve farklı departmanların işleyişine ilişkin eğitimler aldığını ifade etti. Stajyerlerin Genel Müdürlük ve şubelerde aktif görev alarak bankacılığı sahada deneyimleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Yazılım alanına ilgi duyan gençlere yönelik hazırlanan "Software Genius" programının ise 60 gün sürdüğünü belirten Alsancak, katılımcıların yazılım geliştirme yaşam döngüsünün (SDLC) tüm aşamalarında görev alarak gerçek projeler üzerinde çalıştığını, program sonunda ise kendi geliştirdikleri projelerle mezun olduklarını ifade etti.

Alsancak, Creditwest Bank staj başvuru süreçlerini takip etmek isteyen adaylara Creditwest Kariyer adlı Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmelerini, ayrıca üniversitelerin kariyer günlerine katılmalarını önerdi.