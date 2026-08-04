Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), Güney Kıbrıs’tan turistik amaçla ülkeye giriş yapan tur araçlarında; yetkili bir seyahat acentesi organizasyonu ile Kıbrıs Türk Rehberler Birliği kokartına sahip turist rehberi bulundurulmasına ilişkin yürürlükteki yasal düzenlemelerin uygulanmasını talep etti.

İŞAD Turizm Geliştirme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, yasal düzenlemelerin uzun süredir etkin şekilde uygulanmadığı savunularak, “Burada talep edilen yeni bir yasa değildir. Talebimiz yalnızca mevcut hukukun uygulanmasıdır.” denildi.

“Turizm Bakanlığı’nın sınır kapılarında görev yapan turizm personeli ile Polis Teşkilatı’na göndereceği tek bir resmî talimat yazısı, mevcut mevzuatın uygulanmasını sağlayacaktır” ifadelerine yer verilen açıklamada, turist rehberliği hizmetlerinin Güney Kıbrıs’ta ve birçok ülkede yetkili ve lisanslı rehberler aracılığıyla yürütüldüğü belirtildi.

Bu uygulamanın amacının; kültürel mirasın doğru aktarılması, hizmet kalitesinin korunması ve ziyaretçilerin doğru bilgilendirilmesi olduğu ifade edilen açıklamada, mevcut mevzuatın uygulanmamasının kayıt dışılığa ve haksız rekabete yol açtığı ileri sürüldü.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

“Ülkemize gelen ziyaretçilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında tek taraflı, gerçeği yansıtmayan, önyargılı ve zaman zaman ayrıştırıcı söylemlerin aktarılmasına zemin hazırlanmaktadır. Bu durum, ülkemizin tarihinin, kültürünün ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasının uluslararası ziyaretçilere doğru ve objektif şekilde anlatılmasını engellemektedir.”

Kıbrıslı Türk rehberlerin turlarda yer almasının, ziyaretçilerin olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirmesine ve ülke hakkında sağlıklı bilgi edinmesine katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, mevcut mevzuatın uygulanmasıyla kayıt dışılığın ve haksız rekabetin önlenebileceği de kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yasal olarak çalışan turist rehberleri ile seyahat acentelerinin korunabileceği, ülkenin tarihî, kültürel ve doğal değerlerinin doğru şekilde tanıtılabileceği ve turizmde hizmet kalitesinin yükseltilebileceği ifade edildi.

İŞAD; Turizm Bakanlığı’nı sınır kapılarında görev yapan ilgili personele gerekli talimatı gecikmeksizin vermeye davet ederek, “Devletin görevi yalnızca yasa yapmak değil, yürürlükteki yasaları eksiksiz uygulamaktır.” dedi.