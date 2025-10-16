Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Nice Havalimanı’nda Kıbrıs Rum makamlarının talebi üzerine gözaltına alınan iş insanı Behdad Jafari olayına ilişkin Kıbrıs Postası tvye konuştu.

Gürcafer, Kıbrıs Türk sermayesinin dünyaya açılmasının giderek imkânsız hale geldiğini belirterek, “Hiçbir şekilde dünyanın hiçbir yerine çıkamayız artık. Kuzey Kıbrıs’a hapsolmuş durumdayız” ifadelerini kullandı.

Gürcafer, “Kuzey Kıbrıs’ta iş yapmak da kolay değil. Toprakların yüzde 85’i aynı hukuki sorunlarla karşı karşıyaysa yatırım nasıl yapılacak?” diye sordu.

Taşınmaz mal konusuna yıllardır dikkat çektiklerini belirten Gürcafer, “Yaklaşık iki yılı geçtik. Bu konunun nasıl çözüleceğini defalarca anlattık. Ülkenin önde gelen hukukçuları da uyardı ama yapılanlara baktığımızda koskocaman bir ‘hiç’ var” dedi.

Gürcafer, taşınmaz mal komisyonuna sahip çıkılmadığını, diplomatik olarak da hiçbir girişimde bulunulmadığını dile getirdi.

Gürcafer, ulusal sermayenin toplumsal varlığı besleyen bir güç olduğunu vurgulayarak, “Bir, bir daha iki… Yok oluyoruz. Ya diplomatik olarak bu sorunu çözeriz ya da yok oluruz, başka yol yok” diye konuştu.

“Öyle hamasetle, naralarla bu mesele çözülmez. Kıbrıs Türk sermayesini yok edecek olan bu gelişmeler durmayacak” ifadelerini kullandı.

Nice Havalimanı’nda gözaltına alınan Jafari’nin durumuna da değinen Gürcafer, “Bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yakalandı. Biz ne yapıyoruz? Hangi diplomatik girişimde bulunuyoruz? Hiçbir şey… Simon Aykut gibi kaderiyle baş başa” dedi.

Gürcafer, cılız tepkilerle sonucun değişmeyeceğini belirterek, “Gazze’de 70 bin insan öldü, dünya ayağa kalktı ama sonuç ortada. Bizim ekonomik akıbetimiz de bu kafayla çok farklı olmayacaktır” diye konuştu.

Jafari’nin kendi isteğiyle İnterpol’de ismini kontrol ettirdiğini belirten Gürcafer, “İsmi Interpol’de yoktu. Rumlar bu konuyu gizli gizli sürdürüyor. Biz ise bu meseleleri çözmek için bir masa kurma girişiminde bile bulunmadık” ifadelerini kullandı.

Gürcafer, mevcut politikanın değişmemesi halinde benzer olayların yaşanmaya devam edeceğini söyledi.