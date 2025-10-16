Fransa’nın Nice Havalimanı’nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı İran asıllı iş insanı Behdad Jafari, Kıbrıs Rum makamlarının talebi üzerine gözaltına alındı.

Behdad Jafari’nin 2015 yılından beri Mağusa bölgesinde Isatis Construction adlı inşaat şirketinin sahibi olduğu belirtildi.

Aile kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fransız yetkililer Jafari’yi, Kıbrıs Rum tarafının yaptığı bir “mülkiyet ihlali” şikayeti üzerine durdurarak sorguya aldı. Şikayetin, Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan Rum mallarının izinsiz kullanımı iddiasına dayandığı ifade edildi.

Aile, Behdad Jafari’nin uzun yıllardır KKTC’de yasal ticari faaliyetlerde bulunduğunu, herhangi bir yasa dışı eylemin söz konusu olmadığını ve gözaltının siyasi bir nitelik taşıdığını belirtti.

Fransız makamlarından adil bir hukuk süreci beklediklerini vurgulayan aile, Jafari’nin en kısa sürede serbest bırakılması için diplomatik girişimlerin başlatılmasını talep etti.

Olay, Kıbrıs’taki mülkiyet krizinin uluslararası düzeyde yeniden gündeme gelmesine neden olurken, Kuzey Kıbrıs’taki iş çevrelerinde de büyük rahatsızlık yarattı.

Aile, Behdad Jafari’nin KKTC’de faaliyet göstermesinin suç gibi gösterilmesinden derin endişe duyduklarını belirterek, kamuoyundan destek, sağduyu ve adil muamele çağrısında bulundu.