Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, beraberindeki heyet ile birlikte, yarın, KKTC’ye üç günlük bir ziyaret gerçekleştirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ziyaret kapsamında, KKTC’deki üniversitelerin eğitim kalitesinin artırılması amacıyla bir dizi temas ve değerlendirme yapılması planlanıyor.

Ziyaret kapsamında YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve heyeti temaslar sırasında; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Başbakan Ünal Üstel’e, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın’a ziyaret gerçekleştirecek.

Temaslar sırasında; Milli Eğitim Bakanı, YÖDAK Başkanı ve tüm üniversite rektörlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek genişletilmiş bir toplantı yapılacağı belirtilen açıklamada, bu toplantıda, KKTC yükseköğretim sisteminin mevcut sorunları yerinde tespit edilerek, çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Yapılacak olan resmi temaslar doğrultusunda; KKTC Yükseköğretiminin gelişimine önemli katkılar sağlanacağı ve KKTC yükseköğretiminin uluslararası düzeydeki etkisinin artması hedeflenmektedir.” ifadelerine de yer verildi.