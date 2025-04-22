Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Derinya ara bölgede dün akşam 20.50 sıralarında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından araçla giren şahıs ya da şahıslar tarafından çalılık arazi kundaklanarak, yangın çıkarıldığı tespit edildi.

Ara bölgede başlayan yangın KKTC tarafına da sıçradı, kuzeyden KKTC itfaiyesi, güneyden GKRY itfaiyesi tarafından yangına müdahale edilerek, söndürüldü.

Saat 22.10 sularında ise yine Derinya ara bölgede üç farklı nokta kundaklanarak, yangın çıkarıldı, KKTC ve GKRY itfaiyeleri tarafından yangınlara müdahale edilerek, söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.